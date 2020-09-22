Десять депутатов Госдумы находятся в больницах из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/1d08e66e-fcd3-11ea-b5db-fa163e074e61_660.jpg Фото: duma.gov.ru

Десять депутатов Государственной Думы в настоящий момент находятся в медучреждениях из-за коронавируса. Об этом 22 сентября в начале пленарного заседания сообщил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Сегодня у нас количество тех, кто находится на больничной койке, и тех, у кого есть антитела, перевалило за 50 человек. Десять депутатов находятся в больницах, — цитирует ТАСС спикера.

Володин попросил парламентариев в возрасте не участвовать в заседаниях Госдумы, а работать из кабинета. В частности, председатель обратился к депутату Владимиру Бортко.

Просьба большая к вам. Её, я думаю, коллеги поддержат. Так же, как мы обращались к Валентине Владимировне Терешковой, Артуру Николаевичу Чилингарову, Владимиру Иосифовичу Ресину, обращаемся к вам — пожалуйста, перейдите в кабинет и из кабинета отслеживайте работу. Встраивайтесь в неё дистанционно, — сказал Володин.

Он подчеркнул, что в случае необходимости депутаты могут вернуться в зал, высказать свою позицию и проголосовать.

Ранее, как писал NEWS.ru, депутат Госдумы от фракции КПРФ, первый заместитель главы комитета по международным делам Дмитрий Новиков заразился коронавирусной инфекцией и был госпитализирован с двусторонней пневмонией. До него депутату Государственной Думы от КПРФ Леониду Калашникову диагностировали двустороннее воспаление лёгких, вызванное коронавирусом.