Дешевые перелеты, розыгрыш билетов: что пишут паблики «ВКонтакте» о туризме Рассказываем о сообществах, которые помогают сэкономить на путешествиях

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Многие люди предпочитают проводить отпуск, отправляясь в путешествие в другую страну или город. Чтобы не потратить много денег на запланированную поездку и посетить новые места, NEWS.ru составил список пабликов о туризме из социальной сети «ВКонтакте».

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Этот паблик посвящен путешествиям и приключениям. Участники сообщества активно обмениваются полезными советами и рекомендациями о том, как правильно спланировать поездку, какие достопримечательности стоит посетить, где найти самые красивые виды и как сэкономить на поездке.

«Мы ищем самые выгодные перелеты по Европе и всему миру, а вам остается только летать! Мы не агентство и не турфирма. Мы — блог о бюджетных путешествиях, который просто делится найденными акциями и скидками: нам не жалко», — говорят о себе админы сообщества.

В паблике подписчики найдут истории о путешествиях, отчеты о походах в горы, экспедициях в джунгли, поездках на велосипеде через Европу или прогулках по историческим городам.

Путешествия с Владимиром Васкевичем

Это авторский паблик путешественника и фотографа Владимира Васкевича, который с детства слепой. Но это не мешает ему ездить по всему миру.

«Да, я реально ничего не вижу с детства, но это никогда не мешало мне достигать своих целей и делать то, что мне хочется. Например, путешествовать по миру. Так, я объехал 28 стран мира и 60 регионов России, написал свою первую книгу и даже снял шоу», — рассказывает о себе Васкевич.

По словам путешественника, его главная задача — своим примером вдохновить людей на преодоление трудностей и достижение целей. Он рассказывает о своих приключениях: о ночных походах по горам и джунглям и о путешествиях на велосипеде через пустыни и ледники.

Владимир Васкевич активно делится своими фотографиями и рекомендациями по кухне той или иной страны, достопримечательностям и отелям. Кроме того, он ведет юмористическое шоу, в котором высмеивает стереотипы об инклюзивности.

Экскурсии с каналом «Непарадный Петербург»

Этот паблик рассказывает о скрытых и неизведанных уголках Санкт-Петербурга. Сообщество понравится не только туристам, но и жителям Северной столицы. В группе подписчики найдут уникальные истории о местах, о которых редко пишут в туристических гидах.

Админы сообщества публикуют фотографии маленьких двориков, заросших парков, малоизвестных памятников архитектуры и скрытых переулков. В каждом посте указан адрес места, чтобы пользователи могли легко его найти. Кроме того, подписчики сами могут поделиться наблюдениями и контактами. Для этого надо заполнить заявку по официальной форме, после одобрения администратора пост появится в ленте.

Авторские туры от канала «Неизвестная Россия»

Этот паблик нацелен превратить обычное путешествие в незабываемое событие. Для этого организаторы сообщества создают авторские туры в самые удаленные части России. За 6 лет работы их маршруты охватили территорию на 11 часовых поясов, от Калининградской области до Камчатки и Чукотки. В начале 2023 года авторы канала опубликовали график туров, которому стараются следовать. Каждый желающий может присоединиться.

Кроме того, в паблике можно найти много полезной и любопытной информации о регионах, которые редко попадают в туристические гиды, но скрывают в себе неповторимую красоту и культурное наследие.

Клуб путешественников «Мир своими глазами»

Этот паблик погружает в сообщество увлеченных путешественников, которым надоело отдыхать по системе «все включено» и выбирать отели на берегу моря. «Мир своими глазами» — это авторские путешествия в Дагестан, Алтай, Калмыкию, Архангельскую область и по другим направлениям.

Помимо продуманных туров, в сообществе можно найти много полезной информации о подготовке к путешествию. Что делать, если не с кем отправиться, как подготовить домашних животных к долгой разлуке или какие сервисы помогут оформить необходимые документы.

Кроме того, в паблике проводятся конкурсы и розыгрыши, в которых участники могут выиграть билеты на самолет, экскурсии или тур по Сокровищам Онежского озера на 2024 год.

100 полезных советов от канала «По Земле бюджетно»

Этот паблик о путешествиях ведет опытный турист Константин Гришин. Он побывал в 71 стране и уже восемь лет делится с подписчиками своими наблюдениями в блоге.

«Топлю по планете почти без остановок и собираю сюда все самое интересное и полезное для самостоятельных бюджетных путешествий. Иногда впадаю в меланхолию», — пишет о себе Гришин.

Автор разделил всю информацию по отдельным темам. Каждой отведена отдельная главка в беседе. В разделе «Полезное» Константин собрал точные указания, где выгоднее всего получить визу, как дешево есть в Европе, как сыграть в казино в Литве, не рискуя ни центом, или сколько стоит перезимовать в Таиланде.

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