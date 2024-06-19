Дешевая жидкость с кухни убьет всю тлю: нужна всего лишь ложка на ведро

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Любой огородник знает, что тля наносит непоправимый вред урожаю, высасывая из растений все соки. Однако в борьбе с вредителями поможет одно простое средство, которое можно найти на каждой кухне.

Победить тлю поможет обычный столовый уксус 9%. Кислоты уксуса буквально разъедают тело насекомого. Кроме того, уксус не вредит растениям, но для этого нужно применять неконцентрированный состав.

Уксус спасет плодовые деревья, кустарники, цветущие растения, овощные культуры и даже комнатные растения. Средство обладает легким фунгицидным действием и защищает растения от вирусов и грибков.

Чтобы приготовить защитный раствор, нужно чайную ложку уксуса разбавить в литре воды. А чтобы усилить поражающий эффект, в раствор можно добавить 0,5 чайной ложки хозяйственного или дегтярного мыла.

Мыло будет обволакивать пленкой поверхность листьев и не даст уксусу вымыться после дождя. Опрыскивайте растение из пульверизатора сверху и снизу, посоветовала агроном Ксения Давыдова.

Ранее Давыдова рассказала, что для того, чтобы томаты дали хороший урожай больших и сочных плодов, нужно обеспечить выпалывание, мульчирование и правильный полив. Ухаживать за саженцами важно даже после высадки в грунт.