Десерт под открытым небом — маршмеллоу на костре

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Маршмеллоу на костре

Треск костра, запах дыма, круг друзей и… маршмеллоу на палочке, медленно подрумянивающийся над костром. Эта простая американская традиция давно стала символом летних вечеров, кемпинга и душевных посиделок. В новом материале NEWS.ru расскажем, как правильно жарить маршмеллоу на костре, чтобы получить хрустящую карамельную корочку и тягучую нежную середину.

Способ приготовления

Маршмеллоу на костре кажется простым делом. Однако есть шанс отведать угольки вместо тягучей вкуснятинки с хрустящей корочкой. Для идеальных зефирок следует придерживаться нескольких правил:

Маршмеллоу не жарят в пламени. Подождите, пока огонь прогорит и останутся ярко-красные тлеющие угли. Их тепла хватит, чтобы не обуглить зефир сразу, а поджарить его равномерно. Следите, чтобы зефир не болтался на шпажке, а сидел плотно. В противном случае он может упасть в угли. Расположите зефир на расстоянии примерно 10–15 сантиметров от углей. Медленно вращайте, чтобы он поджарился со всех сторон. Через 30–60 секунд появится золотистая корочка. Это знак, что маршмеллоу можно пробовать!

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