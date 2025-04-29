Дерзко и практично: обновляем старый линолеум без замены за копейки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Зачем менять весь линолеум, если можно дать ему вторую жизнь? Эти способы требуют минимум денег и времени, а результат удивит даже скептиков!

Три неожиданных способа:

1. Краска + трафарет

Чем: акриловая краска для полов + самодельный трафарет

Как: очистить поверхность, нанести узор, закрепить лаком

Бюджет: от 300 руб.

2. Виниловые наклейки

Чем: плиточные стикеры из строительного магазина

Как: наклеить поверх линолеума как мозаику

Плюс: легко заменить поврежденные элементы

3. Эффект бетона

Чем: грунтовка + серая краска + воск

Фишка: модный лофт-стиль без демонтажа

Кто-то может сказать, что все это — временные меры. Но при аккуратном использовании такого пола хватит на 2–3 года.

Ранее также сообщалось о частых ошибках, которые могут испортить весь ремонт. Уделите время проверке этих моментов и сэкономьте время, силы и нервы.