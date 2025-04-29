Зачем менять весь линолеум, если можно дать ему вторую жизнь? Эти способы требуют минимум денег и времени, а результат удивит даже скептиков!
Три неожиданных способа:
1. Краска + трафарет
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Чем: акриловая краска для полов + самодельный трафарет
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Как: очистить поверхность, нанести узор, закрепить лаком
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Бюджет: от 300 руб.
2. Виниловые наклейки
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Чем: плиточные стикеры из строительного магазина
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Как: наклеить поверх линолеума как мозаику
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Плюс: легко заменить поврежденные элементы
3. Эффект бетона
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Чем: грунтовка + серая краска + воск
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Фишка: модный лофт-стиль без демонтажа
Кто-то может сказать, что все это — временные меры. Но при аккуратном использовании такого пола хватит на 2–3 года.
Ранее также сообщалось о частых ошибках, которые могут испортить весь ремонт. Уделите время проверке этих моментов и сэкономьте время, силы и нервы.