Дерматовенеролог рассказала о заражении сифилисом в бытовых условиях Дерматовенеролог Галлямова: бытовое заражение сифилисом случается крайне редко

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После ЧП в детсаду Челябинска, где у сотрудницы был выявлен сифилис, родители стали волноваться, что от женщины могли заразиться дети, однако такая вероятность ничтожно мала, рассказала в беседе с «360» доктор медицинских наук дерматовенеролог Юлия Галлямова. При этом, по ее словам, полностью исключить такую возможность можно только после анализов.

Как пояснила врач, при первичном сифилисе действительно существует вероятность бытового заражения окружающих. На этой стадии болезнь проявляется в виде характерных язв-шанкров, в которых много бактерий-возбудителей заболевания.

Например, если шанкр был у женщины на руке, она могла вести ребенка куда-то, и он так мог заразиться. Но я вам хочу сказать, что это достаточно редкий случай, таких историй очень мало, — подчеркнула дерматовенеролог.

Тем не менее, по ее словам, больную нужно было немедленно изолировать, поскольку речь все-таки идет об инфекционном заболевании и детском учреждении.

Дерматовенеролог добавила, что теоретически почти все венерические заболевания могут передаваться бытовым путем, например, при использовании общих мочалок или полотенец, которые еще не успели высохнуть. Однако такие случаи крайне редки и чаще всего касались людей, не соблюдающих нормы гигиены.

Ранее родители воспитанников одного из детских садов Челябинска пожаловались, что сотрудница учреждения больна сифилисом. По словам родителей, им не сразу сообщили о случившемся. Они также высказали подозрения, что один из детей заразился. В ситуации разбираются следователи. В УК РФ для человека, знавшего о своей венерической болезни и заразившего несовершеннолетнего, предусмотрено до двух лет лишения свободы или штраф в 300 тысяч рублей.