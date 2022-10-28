Дерматовенеролог рассказал, как правильно удалить заусенец Дерматовенеролог Загидуллин: заусенцы нельзя откусывать, отрывать или сдирать

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Если на пальцах появились заусенцы, то их нельзя откусывать, отрывать или сдирать, рассказал «Газете.Ru» дерматовенеролог Ринат Загидуллин. По его словам, избавиться от них можно только удалив, обрезав ножницами и предварительно подержав руки в ванночке с теплой водой с добавлением нескольких капель оливкового масла. После процедуры нужно обработать место среза антибактериальной мазью, чтобы не допустить инфицирования и ускорить заживление, добавил эксперт. Он уточнил, что сильно оторвавшиеся от кожи большие заусенцы следует заклеить пластырем.

Если удалять пришлось большой заусенец, сильно оторвавшийся от кожи, заклейте срез пластырем. Если пластырь ни к чему, увлажните срез. Для этого подойдет витамин Е или увлажняющий крем, — пояснил Загидуллин.

Специалист уточнил, что заусенцы появляются из-за сухости кожи, которая может возникнуть из-за мороза, а также частого контакта с водой, бытовой химией и бумагой.

Дерматолог Юлия Галлямова ранее рассказала, что мороз является главным врагом кожи, поэтому в прохладную погоду не стоит просто умывать лицо обычной водой. Перед выходом на улицу она посоветовала пользоваться специальными средствами для умывания, чтобы не пересушить кожу. Дерматолог рекомендовала использовать мицеллярную воду и специальные средства для ухода, а также попросила не забывать про защиту кожи рук.