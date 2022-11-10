Дерматовенеролог оценила эффективность кремов от целлюлита Дерматовенеролог Левчук: от неровностей кожи можно избавиться только на ранних стадиях целлюлита

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Избавиться от целлюлита с помощью кремов можно, только когда кожа выглядит как небольшая неровность, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматовенеролог Елена Левчук. «Апельсиновая корка» на коже, по ее словам, не всегда является просто косметическим дефектом, ей могут предшествовать более серьезные причины — например, гормональный сбой или наличие хронических заболеваний.

Для борьбы с целлюлитом хорошо себя зарекомендовали разогревающие компоненты: они ускоряют метаболизм в клетках и помогают другим составляющим лучше проникнуть в дерму и работать эффективнее. Также полезны в составе морские водоросли — они поддерживают эластичность кожи и улучшают микроциркуляцию. Обратить внимание нужно и на экстракты растений, которые борются с застоем лимфы, тонизируют, усиливают обмен веществ, а также эфирные масла, способствующие выведению токсинов, — отметила Левчук.

Результат от антицеллюлитных средств проявится не ранее чем через две недели. Чтобы усилить эффект, эксперт советует наряду с кремами правильно питаться и заниматься физическими упражнениями. В случае когда целлюлит уже очень заметен, можно подключить массаж и аппаратные процедуры: ультразвуковой липолиз и термолифтинг, добавила Левчук.

Эндокринолог Екатерина Кривцова ранее заявила, что развитию целлюлита у предрасположенных к этому состоянию женщин способствует частый переход от голодания к перееданию. Врач добавила, что этому также способствует потребление большого количества быстрых углеводов, а также низкая активность. По словам эксперта, это заболевание является одним из проявлений хронической венозной недостаточности, нарушения оттока лимфы и венозной крови от нижних конечностей.