Дерматовенеролог назвал неожиданную опасность для кожи на пляжном отдыхе Врач Цатурян: продающаяся на пляже жирная еда может стать причиной дерматитов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Отдых на море могут испортить внезапные проблемы с кожей, которые зачастую возникают после посещения пляжа, рассказал в беседе с LIFE.ru врач-дерматовенеролог Роберт Цатурян. По его словам, во многом причиной развития дерматитов, аллергических реакций и других неприятностей является жирная еда, которой туристы часто питаются на пляже под солнцем, в том числе пирожки, чебуреки, картофель фри и так далее.

В идеале отдыхающим вообще нельзя есть жареное на солнце. К тому же мы не знаем, на каком масле это все жарилось, — подчеркнул специалист.

Он уточнил, что отведать, например, пирожок можно пару раз, однако ежедневно питаться таким образом не стоит. По словам врача, опасность заключается в том, что длительное нахождение под солнцем и так является стрессом для организма, а жирная пища его только усугубит.

Также, по словам эксперта, отдыхающие на Черноморском побережье рискуют заразиться вирусным опоясывающим лишаем, лечение которого проходит долго и трудно.

Естественно, возможны совершенно разные последствия — дерматиты, аллергии, лишаи. <...> Неправильное питание вместе с солнечными ожогами могут спровоцировать много заболеваний кожи, которые придется лечить месяцами. Или всю жизнь, — предупредил дерматолог.

Чтобы избежать проблем со здоровьем, Цатурян посоветовал отдыхающим не забывать о соблюдении личной гигиены и питаться только в проверенных кафе или ресторанах, а уличной едой лучше не злоупотреблять.

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