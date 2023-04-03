Дерматолог указала на особую опасность сифилиса для беременных женщин Дерматолог Махнева: беременность при невылеченном сифилисе часто заканчивается выкидышем

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Беременность у женщин с сифилисом часто заканчивается либо выкидышем, либо преждевременными родами, после которых ребенок погибает, заявила в разговоре с NEWS.ru главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Минздрава Подмосковья Наталья Махнева. В некоторых случаях ребенок рождается без видимых симптомов сифилиса, которые проявляются позже.

Помимо передачи сифилиса половым и неполовым путем, возможно заражение плода от больной матери. Особенно часто при этом бывает выкидыш, а также преждевременные роды, при которых родившийся ребенок вскоре погибает. В других случаях роды у больной матери наступают в срок, причем признаки сифилиса у ребенка могут проявиться не сразу после рождения, — рассказывает Махнева.

Среди симптомов у детей с врожденным сифилисом отмечаются сыпь, пузыри, трещины на лице. В отдельных случаях сифилис у детей проявляется лишь через несколько лет в виде гумм (воспалительных заболеваний мягких тканей), заболеваний глаз.

Первым симптомом сифилиса чаще всего является образование на коже язвы с плотными краями, превращающейся в шанкр. Отказ от лечения может стать причиной тяжелых поражений мозга, печени, почек и легких. Лечение сифилиса антибиотиком чаще всего проводится в течение трех недель.

Ранее венеролог Александр Русин в разговоре с NEWS.ru рассказал, что в крупных городах России последовательно растет число нововыявленных случаев сифилиса, гонореи и хламидиоза. Эта тенденция соответствует общемировому росту распространенности ИППП. Медик предупредил, что перечисленные половые инфекции чаще всего передаются через оральный секс. Поэтому доктор рекомендовал использовать презервативы и латексные салфетки при всех видах сексуальной активности.