Дерматолог рассказала, сколько полотенец нужно одному человеку Дерматолог Егорова: человеку нужно иметь минимум три полотенца

Фото: Сгенерировано Midjourney/NEWS.ru

У человека для разных частей тела должно быть как минимум три полотенца, которыми не должны пользоваться другие члены семьи, рассказала NEWS.ru врач-дерматолог, косметолог Татьяна Егорова. По ее словам, людям с проблемной кожей стоит отдать предпочтение не синтетической модели, а полотенцу из натурального состава.

Человеку с проблемной кожей при покупке полотенца стоит обратить внимание на его состав. Лучше выбирать не синтетические модели, а натуральные. Например, из хлопка. Мягкие ткани не травмируют кожу лица. Полотенце для ванной может легко превратиться в рассадник бактерий и вирусов, поэтому его нужно регулярно менять. Более того, у каждого члена семьи должно быть несколько полотенец — для лица, тела и третье — для ног, — рассказала Егорова.

Ранее дерматолог-косметолог Наталия Гулакова рассказала, что обычное мыло нельзя назвать подходящим средством для очищения при умывании, так как в результате снижаются защитные свойства кожи лица. По ее словам, регулярное использование мыла может вызвать покраснение, сухость и повышенную чувствительность к солнцу, ветру и перепадам температуры. Она подчеркнула, что полноценные барьерные функции кожи крайне важны для ее защиты от проникновения вредных веществ и избыточной потери воды.