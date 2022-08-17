Дерматолог рассказала об опасности одежды из секонд-хенда Дерматолог Галлямова: если одежда из секонд-хенда не обработана, можно заразиться педикулезом

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Вероятность заразиться каким-либо кожным заболеванием после примерки одежды из секонд-хенда крайне мала, так как все товары должны проходить обработку, сообщила в беседе с «Москвой 24» врач-дерматолог доктор медицинских наук Юлия Галлямова. Она предупредила, что если продавцы пренебрегли санитарными нормами, существует опасность заражения чесоткой, педикулезом или различными гнойничковыми заболеваниями.

Это возможно, если одежда не обработана. Или если до человека ее кто-то мерил и он сразу же примеряет вещь после зараженного, — пояснила врач.

Галлямова отметила, что случаев заражения на практике единицы. Даже если одежда не прошла предпродажную обработку в химчистке, кожа человека имеет сильный иммунитет. Однако те, у кого иммунитет ослаблен, находятся в группе риска. Тем не менее все перечисленные кожные заболевания довольно легко поддаются лечению, заверила дерматолог.

Врач-педиатр Екатерина Кирюшина рассказала, что лечение от педикулеза керосином опасно для кожи головы — он может вызвать ожоги и сильную аллергию. Кроме того, этот народный метод неэффективен для борьбы против яиц вшей, хотя взрослых особей керосин способен убивать. Специалист посоветовала избавляться от вшей специальными шампунями, кремами, гелями и спреями из аптеки, так как они действенны и безопасны.