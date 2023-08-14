Дерматолог рассказала об опасном предвестнике рака Дерматолог Антонова назвала кожный рог одним из предвестников онкологии

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Некоторые новообразования на коже склонны к перерождению из доброкачественного состояния в злокачественное, являясь предвестниками развития онкологических проблем, рассказала в беседе с «Москвой 24» дерматолог-онколог Ольга Антонова. По ее словам, к таким образованиям относятся, в частности, кожный рог, старческая кератома и пигментная ксеродерма.

Как пояснила специалист, одним из потенциально опасных образований является так называемый кожный рог — вырост, имеющий желтый цвет, конусообразную форму и красную кайму у основания. Как правило, он возникает на открытых участках тела. Есть, по словам дерматолога, и другие проявления, заслуживающие пристального внимания.

Среди таких новообразований — кератоакантома, представляющая собой круглый или овальный узел красновато-синего или телесного цвета. В центре он имеет углубление, заполненное роговыми массами, — рассказала врач.

Также, по ее словам, к предраковым новообразованиям относится старческая кератома — пятно размером до 2,5 см, которое со временем уплотняется, покрывается корочками и трескается, меняя цвет с желтого на темно-коричневый. Встречается у людей старше 35 лет. Кроме того, опасность представляет и пигментная ксеродерма, выраженная в виде пятен, которые со временем трансформируются в бородавчатые разрастания.

Антонова призвала в случае обнаружения таких новообразований срочно обратиться к дерматологу, который проведет гистологическое исследование и определит, есть ли риск развития онкологии. Если новообразования вовремя удалить, они не переродятся в злокачественную опухоль.

Ранее врач-онколог Евгений Черемушкин назвал лучшим средством борьбы с раком раннее выявление и адекватное лечение. По его словам, успехи, особенно в иммунотерапии и таргетном лечении, позволяют если не говорить о выздоровлении, то длительно контролировать ситуацию в тяжелых опухолевых процессах.