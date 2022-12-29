Дерматолог рассказала, кому противопоказаны патчи для лица Дерматолог Журавлева: патчи для лица могут навредить чувствительной коже

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Патчи для лица противопоказаны людям с чувствительной кожей, склонной к раздражению и покраснению, сообщила «Газете.Ru» дерматолог Мария Журавлева. Врач предупредила, что пленка на лице может способствовать обострению кожного процесса. По словам Журавлевой, для тех, кто хорошо переносит патчи и любит их «охлаждающий эффект», они безвредны. Однако врач призвала не верить маркетологам, обещающим эффект, сравнимый с косметической инъекционной процедурой. Дерматолог подчеркнула, что ни одно средство, которое наносится наружно, не сможет проникнуть так глубоко, как игла.

Будьте осторожны: если вы обладатель чувствительной кожи, склонной к покраснению и раздражению, то наличие пленки на лице может способствовать обострению или ухудшению кожного процесса, — предупредила специалист.

Положительный эффект от применения патчей достигается путем окклюзии, по ее словам. Журавлева отметила, что в дерматологии уже давно используется такой метод усиления действия лекарственных веществ: например, при псориазе мази наносят под пленку, что способствует более глубокому проникновению. И такой же принцип работает с патчами: активный ингредиент проникает глубже, если сверху плотно прилегающая пленка, препятствующая его испарению.

При этом цвет патча не имеет никакого значения, добавила она. Журавлева считает палитру таких средств «гламурным маркетологическим блеском».

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