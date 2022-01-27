Дерматолог рассказала, как выбрать патчи для глаз

Если у человека проблемы с пигментацией кожи вокруг глаз, стоит выбрать патчи с койевой и феруловой кислотами, витамином С и арбутином, рассказала дерматолог Татьяна Егорова. В случае если проблема заключается в мелкоморщинистости кожи и снижении тонуса, рекомендуется обратить внимание на патчи с коллагеном, пишет «Слово и Дело».

Всё зависит от того, какая проблема у человека. Если это проблема пигментации, нужно использовать патчи, содержащие койевую кислоту, феруловую кислоту, витамин C и арбутин. Если ваша проблема — это мелкоморщинистость кожи и снижение тонуса, нужно выбирать патчи, где содержится коллаген. Также хороши патчи, где содержатся антиоксиданты, — пояснила Егорова.

Она также прокомментировала популярное мнение о том, что наиболее эффективными являются гидрогелевые патчи. По мнению косметолога, они неплохо воздействуют на кожу лица, однако Егорова решила отдать предпочтение патчам с микроиглами. Она подчеркнула, что это косметическое средство будет куда более эффективным, если держать его в холодильнике: в таком случае, пояснила Егорова, охлаждающий эффект будет способствовать снижению отёков.

Ранее косметолог Астрид Овеян рассказала о плюсах и минусах патчей для глаз. По её словам, ношение патчей дольше 20 минут может привести к обезвоживанию кожи.