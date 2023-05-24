Дерматолог рассказала, как спасти кожу при солнечном ожоге Дерматолог Богатова: спасти кожу при солнечном ожоге поможет прохладная ванна

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Если появились ожоги от загара, в первую очередь необходимо успокоить кожу — сделать холодный компресс или принять прохладную ванну, посоветовала в беседе с Lenta.ru врач-косметолог, дерматовенеролог Елена Богатова. Также снять неприятные симптомы, по ее словам, поможет легкий увлажняющий крем. При этом в случае возникновения на месте солнечного ожога волдырей и сильной боли лучше не заниматься самолечением, а обратиться к врачу.

Примените холодные компрессы или принимайте прохладные ванны, чтобы снять покраснение и успокоить раздраженную кожу. Увлажните кожу: используйте легкий и безалкогольный увлажняющий крем, чтобы предотвратить обезвоживание кожи и ускорить ее восстановление, — рассказала специалист.

После ожога необходимо избегать прямого воздействия солнца и носить закрытую одежду, шляпу и солнцезащитные очки до тех пор, пока кожа полностью не восстановится, добавила Богатова.

Как подчеркнула косметолог, не допустить ожогов поможет использование солнцезащитного крема со спектром защиты от ультрафиолетовых лучей (SPF 30 или выше) на всю открытую кожу за 30 минут до выхода на солнце, который нужно обновлять каждые два часа или после плавания.

Ранее заслуженный спасатель России Александр Гофштейн посоветовал жителям городов в жаркую погоду оставаться в тени, не сидеть долго на солнце, а также избегать длительного пребывания в общественном транспорте.