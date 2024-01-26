Дерматолог рассказала, как снизить риск меланомы при загаре в солярии Дерматолог Филева: сокращение длительности загара в солярии снизит риск меланомы

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Снизить риск образования меланомы и других онкологических проблем при посещении солярия поможет сокращение частоты и длительности процедур, рассказала в беседе с LIFE.ru врач-дерматовенеролог Александра Филева. При этом она подчеркнула, что искусственное ультрафиолетовое излучение в солярии признано онкогенным фактором.

Научные исследования доказывают: регулярное использование солярия значительно повышает риск развития рака кожи, прежде всего меланомы, — отметила врач.

По ее словам, если тяжело отказаться от солярия, то снизить опасность возникновения меланомы поможет строгое соблюдение ряда правил. Так, начинать нужно с одной процедуры в неделю, причем ее длительность не должна превышать двух-трех минут. Затем число сеансов можно постепенно увеличить до двух-трех в неделю, а их продолжительность — до пяти-семи минут. При этом между двумя сеансами должно пройти не менее суток, а лучше 48 часов.

Как рассказала дерматолог, в солярии необходимо удалить с лица косметику, а на тело нанести специальный крем для загара в солярии. Соски и родинки должны быть прикрыты накладками-стикини, а глаза — защищены специальными очками, без которых возникает риск ожога сетчатки глаз. После загара нужно нанести на кожу увлажняющий крем или молочко.

Спеуиалист также напомнила, что искусственный загар противопоказан детям младше 18 лет, пожилым людям, беременным женщинам, а также при нарушениях работы щитовидной железы, гипертонии, онкозаболеваниях и пациентам, проходящим курс гормональной терапии. Людям с очень светлой кожей, большим количеством веснушек и родинок нужно посещать солярий с большой осторожностью и только после консультации с врачом.

Ранее дерматолог Татьяна Егорова рассказала, что частое посещение соляриев может привести к возникновению меланомы. Специалист подчеркнула, что из-за воздействия ультрафиолета происходят мутации в клетках, которые с течением времени могут стать причиной злокачественной опухоли.