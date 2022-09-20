Дерматолог рассказала, как правильно лечить грибок ногтей Дерматолог Волкова: перед лечением грибка ногтей необходимо сдать комплексный анализ

Фото: shutterstock

Перед лечением грибка ногтей необходимо сдать комплексный анализ, с помощью которого врач сможет назначить те препараты, которые эффективно справятся с задачей, сообщила «Москве 24» дерматолог и косметолог Светлана Волкова. Врач объяснила, что иногда дополнительно к назначенным лекарствам используют кератолические средства, такие как мочевина и салициловая кислота, они облегчают доставку препаратов в толщу ногтя и ткани ногтевого ложа, где особо плотно локализуются грибки.

Если пострадали ногти на одном-двух пальцах и поражение поверхностное, обычно применяют только местные противогрибковые препараты: кремы, растворы, лаки и так далее, — отметила Волкова.

По словам дерматолога, не стоит самостоятельно выбирать препараты или прибегать к народной медицине, чтобы не тратить впустую деньги и время, за которое грибок ногтей способен перейти в запущенную стадию. Легче всего избавиться от болезни, если начать лечение сразу, пока возбудитель не успел проникнуть глубоко в ткани, заключила врач.

Врач-дерматолог Ольга Божок ранее рассказала, что с возрастом у человека могут формироваться утолщения и трещины кожи на пятках из-за неправильного ортопедического положения стопы. Специалист отметила, что в случае начала воспалительного процесса дело может дойти и до обездвиживания.