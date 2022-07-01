Дерматолог рассказал, как избежать раздражения при бритье станком Дерматолог Чижов посоветовал смочить лицо водой перед бритьем

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Чтобы избежать раздражения при бритье станком, мужчинам следует смочить лицо водой, а после нанести специальный крем, в противном случае поверхность кожи лица может травмироваться, заявил дерматолог Александр Чижов. Он уточнил: если гнойное поражение кожных покровов (стрептодермия) распространится на другие участки кожи, то человеку может понадобиться помощь специалиста, передает «Москва 24».

Если не начать лечение, болезнь может прогрессировать и распространяться на новые участки. В идеале надо обратиться к врачу, который назначит антибактериальные и противовоспалительные средства, — добавил Чижов.

Он порекомендовал брить волосы по направлению их роста, так как в противном случае может нарушиться целостность защитного слоя кожи, что, в свою очередь, приведет к появлению зуда и раздражения. Помимо этого, дерматолог посоветовал россиянам отказаться от использования спиртовых растворов после бритья, потому что это неизбежно вызовет неприятные ощущения. Чижов считает, что вместо этого лучше покрыть кожу водным раствором на основе хлоргексидина.

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