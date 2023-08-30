Дерматолог раскрыла способы борьбы с отеками Дерматолог Студеникина посоветовала использовать кремы с кофеином против отеков

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Для борьбы с отеками рекомендуется использовать кремы с кофеином, витамином Р, экстрактом зеленого чая, ментола или алоэ, посоветовала врач-дерматокосметолог Светлана Студеникина. В разговоре с «Газетой.Ru» она пояснила, что эти компоненты помогают вывести лишнюю жидкость из организма и ускоряют обменные процессы.

Кофеин активизирует микроциркуляцию сосудов, имеет мощное противоотечное действие. Экстракт зеленого чая способствует уменьшению отеков за счет ускорения обменных процессов. Экстракт гинкго билоба тонизирует кожу, устраняет темные круги, выводит лишнюю жидкость, — пояснила специалист.

По ее словам, экстракт алоэ оказывает лифтинг-эффект. Она также посоветовала попробовать крем, в составе которого есть декстран и эсцин. Дерматокосметолог предупредила, что часто отеки появляются из-за нарушения работы внутренних органов, например, сердечно-сосудистой и эндокринной систем, аллергических реакций и кожных заболеваний. Студеникина уточнила, что отеки могут возникать при беременности на фоне гормональных изменений. Чтобы избавиться от проблемы, следует скорректировать рацион питания, соблюдать питьевой режим, высыпаться и отказаться от алкоголя, посоветовала врач. Также следует убедиться, что появление отеков не связано с неправильным выбором уходовой или декоративной косметики.

Дерматовенеролог Айгуль Абдуллина ранее объяснила, что воспаления у подростков чаще всего появляются из-за изменения гормонального уровня. Как правило, угри проходят самостоятельно, однако если процесс заживления затягивается, то необходимо сдать ряд анализов.