Дерматолог раскрыла секрет борьбы с растяжками Дерматовенеролог Филева: минимизировать растяжки поможет правильное питание

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Минимизировать риск появления растяжек на коже поможет коррекция питания и добавление в рацион продуктов, способствующих выработке коллагена, рассказала «Газете.Ru» врач-дерматовенеролог Александра Филева. По ее словам, растяжки не вредны для здоровья, но многие стараются от них избавиться, хотя сделать это только лишь с помощью кремов и лосьонов практически невозможно.

В первую очередь рекомендуется следить за питанием и достаточным уровнем витаминов, которые способствуют выработке коллагена, — А, Е и С. Также стоит уменьшить употребление сахара, который тормозит выработку этого белка и делает кожу менее упругой и эластичной. И, конечно, нужно увлажнять ее «изнутри» и снаружи, — посоветовала специалист.

Для этого, по ее словам, необходимо пить достаточное количество воды и регулярно пользоваться специальными кремами или лосьонами. Эксперт подчеркнула, что природа растяжек сродни рубцу или шраму, поэтому «в одиночку» эти средства не помогут решить проблему и обещания производителей избавить от растяжек — не более чем маркетинговый ход.

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Как объяснила врач, растяжки являются результатом гормонального дисбаланса — нарушения синтеза коллагена и эластина в коже. При дефиците этих белков кожа истончается и разрывается, а возникшую полость заполняет соединительная ткань. Такие рубцы обычно возникают на коже из-за «гормональных бурь» — в пубертатном периоде, а также при беременности и во время грудного вскармливания.

Также эксперт отметила, что профессиональные косметологи удаляют растяжки или делают их менее заметными с помощью различных механических шлифовок, пилингов, мезотерапии и лазера. Эти процедуры стимулируют обменные процессы в коже, которая в результате приобретает здоровый цвет и становится более плотной.

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