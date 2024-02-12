Дерматолог раскрыла секреты ухода за кожей в отопительный сезон Дерматолог Юдина: для сохранения здоровья кожи зимой лучше заменить душ на ванну

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Сухой воздух в отапливаемом помещении зимой плохо влияет на здоровье кожи лица не меньше, чем уличный мороз, поэтому для поддержания нормальной увлажненности кожи следует принимать не душ, а ванну, рассказала в беседе с LIFE.ru дерматолог-косметолог Надежда Юдина. Также, по ее словам, важно регулярно проветривать помещения.

Как пояснила специалист, в сухом воздухе снижается содержание кислорода, а концентрация пыли, аллергенов и вирусов, наоборот, повышается, что приводит к росту аллергических и инфекционных заболеваний. Поэтому важно использовать в помещении увлажнитель воздуха или расставить открытые сосуды с водой по комнатам.

Кроме того, необходимо соблюдать питьевой режим, продолжила эксперт. Пить при этом нужно только чистую воду, а кофе и алкоголь — исключить. При уходе за кожей лица лучше использовать термальную воду или тоник. Перед выходом на улицу следует наносить более жирные кремы и не забывать о защите губ гигиенической помадой. Также улучшить качество кожи поможет сбалансированное питание, подчеркнула дерматолог. В рацион обязательно необходимо включить овощи и жирную рыбу.

На недостаток влажности в квартире укажет сильная электризация одежды и подсыхающие края листьев у комнатных растений, поделилась наблюдением врач.

Ранее врач Елена Малышева рассказала, что гели для душа, содержащие в себе глицерин, наиболее полезны для сухой кожи. По ее словам, данное вещество способствует удерживанию влаги на поверхности кожи.