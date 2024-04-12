Дерматолог раскрыла, когда нужно удалять родинки Дерматолог Егорова: опасные родинки необходимо удалять и отправлять на биопсию

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Удалению подлежат родинки, которые вызывают опасения у медиков, рассказала врач-дерматолог Татьяна Егорова. В беседе с aif.ru специалист подчеркнула, что после этого соскоб направляют на биопсию. По ее результатам устанавливается диагноз и, если наличие рака подтверждается, врач направляет пациента на советующее лечение.

Как уточнила дерматолог, удалить можно и здоровые родинки. Например, если они расположены в зоне, где постоянно травмируются. Сделать это можно, обратившись к врачу. Егорова отметила, что, идя на такую процедуру, важно помнить, что удаленную ткань даже в таком случае лучше отправить на последующую биопсию.

Родинки удаляют либо скальпелем, либо при помощи специального аппарата. После процедуры следует правильно ухаживать за зоной удаления. Врач советует удалять родинки с осени по весну, когда воздействие солнца на кожу не такое сильное. Но, если необходимость пройти процедуру появилась в летний период, необходимо использовать специальные уходовые средства, чтобы избежать пигментации и появления рубцов.

Онколог Евгений Черемушкин ранее предупредил, что повреждения родинок могут привести к развитию онкологического заболевания. По его словам, также существует риск перерождения старых родинок в меланому. Специалист призвал очень внимательно относится к образованиям на коже.