Дерматолог раскрыла, какие морщины могут появиться летом Дерматолог предупредила о появлении межбровных морщин из-за летнего солнца

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Летом повышается вероятность возникновения межбровных морщин из-за солнца, предупредила врач-дерматолог Татьяна Егорова. Она рассказала aif.ru, что они появляются, когда человек морщится или жмурится. По такой же причине возникают так называемые «гусиные лапки» — продольные дефекты в виде складок и бороздок различной выраженности и глубины. Дерматолог подчеркнула, что поначалу они неглубокие, но становятся более заметными, если не носить солнцезащитные очки.

Как уточняет издание, бороться с «гусиными лапками» и межбровными морщинами можно при помощи увлажнения. Егорова советует использовать патчи для глаз и крема с SPF. Кроме того, следует носить солнцезащитные очки с хорошим фильтром защиты: они помогут не щуриться на солнце.

Также летом повышается риск появления мелких морщин. Они могут проявиться из-за воздействия солнечных лучей и из-за загара. Чтобы такого не произошло, дерматолог рекомендует ухаживать за кожей, носить головные уборы и использовать солнцезащитные крема. Кроме того, не следует долго находиться в самые пиковые часы на солнце, чтобы избежать негативного эффекта.

Врач-косметолог Татьяна Энтель ранее рассказала, что причиной появления морщин в молодом возрасте могут стать внешние факторы. К ним относятся фотостарение, неправильный уход за кожей, курение и употребление алкоголя.