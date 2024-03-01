Дерматолог раскрыла детали полного излечения россиянина от псориаза Врачи МОНИКИ вылечили пациента с тяжелой формой псориатической болезни

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские дерматологи смогли вылечить пациента с тяжелым течением псориатической болезни — у мужчины были повреждены кожные покровы по всему телу, а также развились воспалительные процессы в суставах и околосуставных тканях, рассказала NEWS.ru дерматовенеролог Марина Петрова. В его лечении использовали комплексную терапию генно-инженерным биологическим препаратом, подходящим только конкретному пациенту, пояснила специалист.

После проведенного обследования был подтвержден псориаз в прогрессирующей стадии, диагностированный ранее. <...> С учетом тяжелого течения заболевания мы провели комплексную терапию генно-инженерным биологическим препаратом, — рассказала она.

Специалист отметила, что псориатическая болезнь является системным заболеванием, при котором поражаются не только кожа, но и суставы, а иногда и внутренние органы. Если диагноз не поставлен вовремя и не распознан псориатический артрит, человек рискует остаться инвалидом.

Сейчас мужчина чувствует себя хорошо, он уже переведен на амбулаторное лечение по месту жительства, рассказала Петрова. Пациенту предписано находиться на поддерживающем лечении и регулярно проходить динамическое наблюдение у дерматолога и ревматолога.

Ранее пластический хирург Иляна Гончарова рассказала, что инъекции филлера в нос могут привести к слепоте. При введении в другие зоны, по ее словам, следует проводить аспирационный тест, проверяя, не попала ли игла в сосуд. Если это случилось, то филлер может привести к ишемии и некрозу тканей, добавила врач.