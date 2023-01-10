Врач объяснил опасность ношения медицинской маски в мороз Дерматолог Ворожейкин: медицинская маска в морозную погоду может навредить коже

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Согревать лицо в морозную погоду на улице можно с помощью шарфа, через который легче дышать, а шансов получить обморожение меньше, если в помещениях убирать его с лица, а после прогулок регулярно стирать и высушивать, сообщил KP.RU дерматовенеролог Павел Ворожейкин. Врач добавил, что защитить кожу поможет и шапка, а также перчатки и варежки. А греть лицо медицинской маской не стоит: это не только не защитит от вируса, но и навредит коже, объяснил специалист.

Из-за коронавируса возросло количество людей с особым дерматозом — розацеа (купероз). Одна из причин роста заболеваемости — в неправильном ношении защитных масок. Любой способ перегрева лица воздействует на кожу пагубно. Баня, например, противопоказана людям с признаками розацеа на лице, да и остальным ей лучше не злоупотреблять, — сказал Ворожейкин.

Дерматолог добавил, что использовать антисептики в холодное время можно. Но лучше, по его словам, мыть руки после улицы и затем увлажнять кремом.

Скрабы для лица лучше вовсе не использовать, и не только зимой, отметил Ворожейкин. Врач также посоветовал отказаться от мыла из серии «абсолют», которое «уничтожает все микробы». Он пояснил, что от такого мыла скорее пострадает сама кожа, которая из-за трещин и сухости будет более подвержена вредному воздействию окружающей среды.

Действительно помогут очищающие средства на основе синдет или так называемое «мыло без мыла». Они хорошо очищают кожу, но при этом не смывают защитную водно-липидную мантию, наш естественный покров кожи. Полезно использовать для умывания и специальные косметические масла, они увлажняют кожу уже на этапе очищения, — заявил дерматолог.

Ранее реаниматолог Кава Рашид рассказал, что в период резкого изменения температуры воздуха нужно больше отдыхать и не перенапрягаться, избегать прогулок и регулярно проветривать помещение. Врач скорой помощи объяснил, что при резком изменении погоды скачкам давления подвержены даже люди без хронических заболеваний, а детям в такие периоды нужно давать витамины и больше жидкости.