Дерматолог предупредила об опасностях, таящихся в морской воде Дерматолог Ильина назвала бактерии и аллергию основными опасностями морской воды для организма

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Соль, содержащаяся в морской воде, может оказывать отрицательное влияние на кожу человека, рассказала в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» врач-дерматолог Варвара Ильина. По ее словам, иногда соленая вода может вызвать раздражение кожных покровов, приводя в ряде случаев даже к ожогам.

Бывает, что долгое времяпрепровождение в такой воде приводит даже к ожогам. Не допускайте таких ситуаций, — призвала специалист.

Врач рассказала также об аллергических реакциях на морскую воду у людей, предрасположенных к этому. Кроме того, по ее словам, необходимо не забывать о принятии душа после купания в море, иначе на коже могут остаться бактерии и другие патогены.

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Касаясь пользы морской воды, дерматолог отметила ее способность укреплять кости и кожу, а также положительное влияние на нервную систему. Такая вода содержит магний, кальций, калий, железо, йод и массу других полезных элементов.

Купание в море точно улучшит кровообращение в организме, поэтому страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями людям стоит прибегнуть к такому методу оздоровления, — подчеркнула дерматолог.

Ранее трихолог Юлия Нагайцева посоветовала обязательно промывать волосы после морской воды, носить на жаре головные уборы и мыть голову по мере загрязнения.