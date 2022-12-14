Дерматолог предостерег от слишком облегающей зимней шапки Дерматолог Егорова предупредила, что слишком облегающая шапка опасна выпадением волос

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Слишком плотно облегающая голову шапка может нарушить кровообращение в области луковиц волос и привести к их выпадению, рассказала Pravda.Ru врач-дерматолог Татьяна Егорова. Она добавила, что возникающее из-за контакта синтетических материалов с волосами статическое электричество также может повредить их, из-за чего они могут быстрее сечься. Помимо того, слишком облегающие шапки могут провоцировать головную боль.

Если шапка очень плотно облегает, она может нарушать кровообращение в области луковиц. Из-за синтетических материалов возникает статическое электричество, волосы электризуются, мембраны клеточек разрушаются, пряди начинают быстрее сечься, — отметила Егорова.

Дерматолог уточнила, что в случае частого выпадения волос важно выяснить, не нарушился ли обмен железа в организме, а также нормально ли гемоглобин насыщается железом. Для этого, по словам эксперта, достаточно сдать биохимический анализ крови.

Бренд-менеджер косметологической компании Ирина Черепанова ранее рассказала, что носить головной убор зимой необходимо, так как холод вредит здоровью волос. По ее словам, низкие температуры приводят к спазму кровеносных сосудов на голове, что приводит к выпадению волос. При этом сушка волос горячим воздухом приводит к дополнительному обезвоживанию волос зимой, уточнила специалист. Она порекомендовала дать волосам «остыть» после сушки феном и только затем выходить на холод