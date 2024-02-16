Дерматолог озвучил наиболее опасные процедуры красоты Врач Аносов: безоперационная ринопластика может быть опасна для здоровья

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Безоперационная ринопластика с помощью инъекций филлеров является одной из наиболее опасных для здоровья процедур красоты, рассказал в беседе с Lenta.ru врач-дерматовенеролог Павел Аносов. Он предупредил, что иногда врачебная косметология может создать угрожающие жизни ситуации, а нежелательные осложнения могут вызвать любые манипуляции.

Как подчеркнул специалист, контурная пластика, или коррекция микрорельефа кожи с помощью инъекций филлеров на основе гиалуроновой кислоты, может привести к сдавливанию кровеносных сосудов и, как следствие, к ишемии тканей, которая при отсутствии лечения чревата некрозом.

Помимо изменения формы носа филлерами, проблемами со здоровьем может закончиться их введение в подглазничную область для избавления от борозд и темных кругов под глазами, а также коррекция носослезной борозды. Все эти зоны считаются максимально опасными, — пояснил врач.

Также, по его словам, неправильная техника введения препарата может привести к эмболизации крупных сосудов, когда филлер попадает непосредственно в сосуд и перекрывает кровоток. В подобных случаях на решение проблемы есть всего несколько минут, а последствиями могут быть слепота и инсульт.

Дерматолог посоветовал ответственно отнестись к выбору косметолога, убедившись в наличии у него всех необходимых разрешений, лицензий и документов об образовании. Также важно заранее узнать, какие препараты специалист использует в практике.

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