Дерматолог объяснила, подходит ли детская косметика взрослым Дерматолог Егорова посоветовала взрослым отказаться от детских кремов

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Детские кремы для лица лучше не использовать взрослым, посоветовала врач-дерматолог Татьяна Егорова. В беседе с aif.ru специалист пояснила, что они забивают поры, так как содержат определенные вещества, которые приводят к формированию пленки. Из-за этого начинает активно вырабатываться кожное сало. Это приводит к дерматиту, появлению морщин и воспалениям, предупредила Егорова.

Врач уточнила, что детская кожа хорошо реагирует на подобные кремы, так как их гормональная активность ниже, чем у взрослых. Использовать такие средства в надежде на антивозрастной эффект тоже не следует. Дерматолог советует подобрать крем, подходящий по типу кожи.

При этом, по словам врача, остальную детскую косметику можно использовать практически всегда. Она более гипоаллергенная и не вызывает реакций. В связи можно наносить на тело крем, мыться с детским гелем для душа, а для волос применять шампуни и бальзамы, которые изначально не предназначены для взрослых.

Врач-дерматокосметолог Светлана Студеникина ранее посоветовала использовать кремы с кофеином, витамином Р, экстрактом зеленого чая, ментола или алоэ для борьбы с отеками. По ее словам, они помогают вывести лишнюю жидкость из организма и ускоряют обменные процессы.