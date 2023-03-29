Дерматолог объяснила, почему важно использовать солнцезащитные крема Дерматолог Тону посоветовала использовать солнцезащитные крема в любую погоду

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Использовать солнцезащитные средства с ультрафиолетовым фактором необходимо даже в прохладную погоду, считает врач-дерматолог Ангелина Тону. Она рассказала РИАМО, что обгореть можно при наличии снега и холода в том случае, если в этот день солнечно. Выбирать уровень защиты следует в зависимости от ультрафиолетового фактора.

Многие люди ездят в горы и даже при наличии снега и холода, тем не менее приезжают оттуда с обгоревшей кожей. Поэтому, независимо от того, холодное время года или теплое, в солнечную погоду мы должны использовать крема с ультрафиолетовым фактором не меньше 20 SPF, а лучше 30 и более SPF, — посоветовала Тону.

Врач рассказала, что отслеживать ультрафиолетовый фактор можно на сайтах с прогнозом погоды. Она разъяснила, что при факторе выше трех следует использовать крем с защитой от 30, а при факторе меньше трех достаточно средства 15–20 SPF.

Эту информацию можно получать на сайтах, где мы смотрим погоду. Среди параметров облачностей и дождей всегда можно найти уровень ультрафиолетового фактора, — заключила дерматолог.

Дерматовенеролог Галина Русакова ранее рассказала, что в составе хорошего крема для рук должны быть эмоленты, обладающие смягчающим действием, которые устраняют стянутость кожи. По ее словам, наносить крем для рук нужно за 20–30 минут до выхода на улицу.