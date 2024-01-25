Дерматолог раскрыла, что отличает сыпь при сифилисе от обычного раздражения Дерматолог Жовтан: сыпь при сифилисе появляется через 10 недель после заражения

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Высыпания на коже при сифилисе появляются через 10 недель после заражения, рассказала NEWS.ru дерматовенеролог Наталия Жовтан. Она отметила, что пораженный участок тела становится ярко-розовым, без четких границ, что и отличает сыпь при сифилисе от «обычного раздражения». Медик подчеркнула, что чаще всего страдают ладони, подошвы, а также слизистые.

Одним из проявлений инфекции на коже являются высыпания, которые появляются спустя 10 недель после заражения. Они имеют характерные отличия, которые распознать можно с первого взгляда. Располагаться они могут на любом участке кожи и даже слизистых. Имеют ярко-розовую окраску, чаще на ладонях и подошвах, редко сливаются между собой и постепенно теряют цвет, — добавила Жовтан.

Собеседница напомнила, что высыпания при сифилисе не беспокоят зудом или жжением, не сливаются, имеют овальную, вытянутую форму без четких границ. По ее словам, при назначении специфического лечения высыпания проходят бесследно, без рубцов и шрамов.

Она подчеркнула, что современные методы лечения и диагностики позволяют полностью излечиться от сифилиса, но лабораторные показатели могут долго сохранять иммунный ответ на перенесенную инфекцию.

Ранее дерматовенеролог Юлия Галлямова рассказала, что вероятность заразиться бытовым сифилисом через предметы ничтожно мала. При этом, по ее словам, полностью исключить такую возможность можно только после анализов.