Дерматолог назвала причину землистого цвета лица у курильщиков Дерматолог Носарева: табачные смолы разрушают витамин C и портят кожу

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

Курение оказывает крайне негативное воздействие на организм, в том числе и на внешность человека, рассказала в беседе с «Газетой.Ru» врач-косметолог, дерматолог Нана Носарева. Она отметила, что под воздействием смол, содержащихся в табачном дыму, разрушается такой важный природный антиоксидант, как витамин С, из-за чего кожа курильщиков приобретает землистый цвет.

Как рассказала дерматолог, результатом постоянного курения становится нездоровый вид кожи, она теряет сияние, грубеет, приобретая дряблость и рыхлость.

Все это связано с проникновением в кровь продуктов распада никотина, которые снижают тонус сосудов и самым негативным образом влияют на биохимические процессы в клетках кожи. Также под воздействием никотина возрастает активность свободных радикалов, которые вызывают очень быстрое старение кожи за счет изменения структуры коллагена и эластина, отвечающих за упругость и эластичность кожи, — объяснила врач.

По ее словам, курение пагубно влияет и на волосы, которые начинают неприятно пахнуть, становятся тусклыми, ломкими и активно выпадают. Кроме того, сажа и деготь, образующиеся при горении табака, приводят к пожелтению и потемнению зубов, они теряют блеск и даже разрушаются.

Появляется постоянный неприятный запах изо рта, который невозможно перебить ничем. Со временем почти у всех курильщиков под влиянием табачных ядов голос теряет свою чистоту и становится грубым, сиплым и хриплым, — подчеркнула Носарева.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что борьба с курением только с помощью увеличения акцизов на сигареты не даст результата. По мнению парламентария, для сохранения здоровья граждан государство должно ввести дополнительные меры, включая обнародование реального состава сигарет.