Дерматолог назвала причину ложноотрицательных тестов на сифилис Дерматолог Махнева заявила, что прием антибиотиков дает ложноотрицательный результат теста на сифилис

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Ложноотрицательный результат теста на сифилис объясняется приемом антибиотиков, в таких случаях требуется повторный анализ, рассказала NEWS.ru главный внештатный специалист по дерматологии и косметологии Минздрава Подмосковья Наталья Махнева. Медик добавила, что заражение чаще всего происходит при случайный половых контактах.

Чаще всего заражение сифилисом происходит при случайных половых контактах. Диагностировать болезнь можно, сдав анализ крови из вены. Во время приема антибиотиков возможен ложноотрицательный результат. Необходимо повторное исследование. Специфическое лечение сифилиса в настоящее время дает эффективные результаты, особенно тогда, когда оно начато вскоре после появления первых признаков болезни, — подчеркнула эксперт.

По ее словам, своевременное лечение сифилиса у матери во время беременности — лучшее средство предупреждения развития недуга у ребенка. Махнева отметила, что полное уничтожение возбудителя — бледной трепонемы — возможно только при «неукоснительном выполнении пациентом всех врачебных назначений».

Полное излечение от болезни – гарантия полноценной жизни человека, профессиональной и личной — создание счастливой семьи и рождение здоровых детей, — заявила Махнева.

Ранее венеролог Александр Русин в разговоре с NEWS.ru рассказал, что в крупных городах России последовательно растет число нововыявленных случаев сифилиса, гонореи и хламидиоза. Эта тенденция соответствует общемировому росту распространенности ИППП. Медик предупредил, что перечисленные половые инфекции чаще всего передаются через оральный секс. Поэтому доктор рекомендовал использовать презервативы и латексные салфетки при всех видах сексуальной активности.