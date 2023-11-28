Дерматолог назвала последствия нанесения кремов для тела на лицо Дерматолог Столина: неподходящие кремы могут вызвать закупорку пор на лице

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Кремы для ухода за телом противопоказаны для нанесения на лицо, предупредила в беседе с «Газетой.Ru» врач — дерматолог-косметолог Любовь Столина. По ее словам, причиной являются различия в строении кожи. Так, на лице больше сальных желез, и применение средств для тела может спровоцировать их закупорку.

При разработке кремов для лица производители используют субстанции, не обладающие комедогенным действием — не закупоривают поры. Напротив, в составах кремов для тела часто используются ингредиенты, обладающие пленкообразующим действием, которые при нанесении на лицо могут спровоцировать закупорку пор, — пояснила эксперт.

Как рассказала дерматолог, то же касается обратной ситуации: кремы для лица окажутся неэффективными при нанесении на тело, где кожа плотнее. Врач уточнила, что активные субстанции, применяемые в лицевой косметике, не смогут проникнуть на уровень глубоких слоев кожи тела и останутся на поверхности, так и не выполнив своего назначения.

Косметолог добавила, что существуют субстанции, одинаково хорошо работающие как с кожей лица, так и тела. Это АНА-кислоты и ретиноиды, увлажняющие комплексы (бета-глюканы, пантенол, гиалуроновая кислота), а также масла, являющиеся источниками жирных кислот Омега-3, -6, -9. Перед применением косметологических кремов в любом случае стоит проконсультироваться со специалистом, резюмировала Столина.

Ранее косметолог Мадина Байрамукова посоветовала использовать в зимнее время средства для ухода за кожей лица, содержащие гиалуроновую кислоту, глицерин, витамины группы А, Е и алоэ. По словам врача, эти элементы помогают коже выстоять в борьбе с морозами и ветрами, питая, увлажняя и восстанавливая естественный гидробаланс.