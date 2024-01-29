Дерматолог назвала основные правила защиты кожи рук зимой Дерматолог Байчорова: избавить руки от сухости зимой помогут кремы с глицерином

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Увлажняющие кремы с глицерином или мочевиной в составе помогут уберечь кожу рук от сухости в морозы, рассказала в беседе с LIFE.ru врач-дерматолог Маруа Байчорова. Она подчеркнула, что зимой рукам необходим особый уход, это связано с перепадами температур и влажности воздуха при переходе с улицы в помещение.

По словам специалиста, увлажняющий крем для рук нужно использовать несколько раз в день, особенно после контакта с водой.

Крем должен содержать масла, глицерин или мочевину, чтобы помочь удерживать влагу в коже. Помимо обычного увлажнения, можно также использовать ночной уход для рук, чтобы усилить восстановление кожи, — порекомендовала дерматолог.

По ее словам, хорошей защитой рук от мороза, ветра и сухости являются перчатки, которые нужно обязательно носить на улице. Такая защита особенно важна, так как кожа рук весьма чувствительна к экстремальным погодным условиям.

Защитит кожу рук и деликатное мытье, при котором важно избегать длительного контакта с горячей водой и агрессивными моющими средствами, продолжила врач. Это предотвратит обезвоживание кожи. Для мытья рук следует использовать мягкие, увлажняющие жидкости. Кроме того, необходимо регулярно пользоваться мягким скрабом для рук, чтобы удалить омертвевшие клетки кожи и помочь крему увлажнить глубокие слои. Также дерматолог посоветовала не забывать о бережном отношении к ногтям — нужно увлажнять кутикулу и использовать питательные масла для предотвращения ломкости и сухости ногтей.

Ранее специалисты Роспотребнадзора посоветовали добавлять в рацион морепродукты и рыбу, чтобы сохранить кожу красивой и гладкой. В этих продуктах содержатся омега-3 полиненасыщенные жирные кислоты, которые отвечают за увлажнение и восстановление коллагеновых волокон.