Дерматолог назвала лучшие способы борьбы с подростковыми угрями Дерматолог Абдуллина: при появлении угрей нужно нормализовать питание

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Воспаления у подростков чаще всего появляются из-за изменения гормонального уровня, рассказала NEWS.ru дерматовенеролог Айгуль Абдуллина. Как правило, угри проходят самостоятельно, однако если процесс заживления затягивается, то необходимо сдать ряд анализов. Кроме того, нужно соблюдать гигиену и нормализовать питание, посоветовала специалист.

Подобные воспаления, особенно у подростков, чаще всего появляются из-за изменения гормонального уровня: повышения андроген-зависимых гормонов <...> В подростковом возрасте такие процессы проходят самостоятельно вслед за нормализацией андрогензависимых гормонов, но иногда это затягивается. В этом случае уже требуется вмешательство: нужно проверить уровень гормонов <...> сдаются определенные анализы, — объяснила Абдуллина.

В идеале необходимо исключить молочные, глютеносодержащие продукты, а также сахар, добавила специалист. Кроме того, нужно подобрать уходовые средства, которые уменьшат выработку кожного сала и подсушат воспаления.

Кроме того, на сегодняшний день существует большое количество наружной терапии, также и внутренней (медикаментозных препаратов). Необходима нутрицевтическая поддержка: это витамины группы A, B, витамин D. В некоторых случаях назначаются ретиноиды, — добавила врач.

В редких случаях у подростков могут появиться жировики, указала эксперт. Тогда лучше обратиться к хирургу или косметологу. Назначенные процедуры необходимо совмещать с применением аптечных препаратов, глубоко проникающих в кожу.

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