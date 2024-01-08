Дерматолог назвала лучшие отвары для распыления в бане Дерматолог Жовтан: в бане полезно распылять хвойные и пихтовые настои

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Лучшими настоями для распыления в бане являются пихтовые и хвойные, рассказала NEWS.ru дерматолог Наталия Жовтан. По ее словам, они обладают бактерицидным и противовоспалительным действием.

Полезными свойствами обладают хвойные и пихтовые настои, они обладают бактерицидным и противовоспалительным действием, также укрепляют иммунитет. Обеззараживающим действием обладает и настой из чеснока. Однако запах такого изысканного удовольствия подходит не всем, — уточнила собеседница.

Для расслабления стоит выбирать настои из лаванды, шалфея и душистого чая, посоветовала Жовтан. Она отметила, что количество жидкости не должно быть большим. Можно использовать специальные дисперсные системы, чтобы равномерно распределить жидкость по раскаленным камням, объяснила эксперт.

Дерматолог также предостерегла от использования эфирных масел и медовых растворов. По ее словам, при нагревании этих настоев образуются вещества канцерогенного действия.

Ранее банщик и травник Василий Ляхов напомнил, что употребление алкоголя и еды в банях противопоказано. В состоянии алкогольного опьянения человек может потерять равновесие и опереться на печь, уточнил он. По словам эксперта, алкоголь является ядом, который ограничивает поступление кислорода в мозг.