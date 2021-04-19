Дерипаска удалил пост с критикой данных Росстата о бедности в России

https://static.news.ru/photo/729dd46e-a10a-11eb-8bf8-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Предприниматель Олег Дерипаска удалил из Telegram публикацию, в которой резко раскритиковал официальные показатели Росстата об уровне бедности в России. Вместо этого в его аккаунте появился похожий пост, где вместо жёстких высказываний в адрес ведомства озвучено пожелание «кардинальной коррекции кредитно-денежной политики и создания условий для проектного финансирования». Без этого, отметил бизнесмен, страна не сможет сделать следующий шаг в борьбе с бедностью.

В изменённом тексте Дерипаска также указал на то, что по поручению президента Владимира Путина правительство во время пандемии коронавируса «осуществило масштабные программы поддержки работников и малого бизнеса». При этом, добавил предприниматель, глава государства «регулярно уделяет внимание поддержке пенсионеров и малообеспеченного населения».

В предыдущей версии поста о Путине и о социальной политике государства не было ни слова.

Ранее NEWS.ru приводил цифры Росстата, из которых следует, что число россиян с доходами ниже прожиточного минимума по итогам 2020 года составило 17,8 млн человек. Это минимальный показатель с 2014 года, когда за чертой бедности, по официальным данным, находилось 16,4 млн человек, после чего в 2015-м произошёл резкий скачок до 19,6 млн.

Однако Дерипаска обвинил ведомство в жонглировании цифрами и манипулировании статистикой. По его сведениям, с доходами ниже прожиточного минимума живут примерно 80 млн россиян, а это 54,71% от всего населения страны. При этом «бравые отчёты о победах над бедностью» в основном происходят только на бумаге, заявлял бизнесмен.

Содержание его публикации в Telegram было кардинально изменено после высказывания пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, который не согласился с оценкой Дерипаски и заявил, что Росстат оперирует большим и выверенным массивом информации, поэтому правительство в первую очередь ориентируется на данные именно этого ведомства.