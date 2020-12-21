Дерипаска предсказал, когда россияне смогут вернуться к нормальной жизни

https://static.news.ru/photo/36ec4786-42c1-11eb-83af-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Предприниматель и миллиардер Олег Дерипаска считает, что Россия сможет вернуться к нормальной жизни не раньше 2023 года. По его мнению, чтобы оправиться от кризиса, страна должна пройти много сложных этапов.

Среди этих этапов он назвал вакцинацию 25% наиболее активного населения, введение медицинских паспортов с иммунным статусом, качественные онлайн-сервисы и образование. Также, по словам Дерипаски, в регионах необходимо ввести полные локдауны и заниматься активным поиском инфицированных коронавирусом. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Ранее NEWS.ru сообщал, что новой коронавирусной инфекцией могут быть заражены порядка 10% населения планеты. Об этом заявил директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан.

Учёные также предположили, что массовая вакцинация не в силах уничтожить коронавирус: он останется с человечеством навсегда, но превратится уже в обычный вирус. Единственное, что со временем вакцины станут более стойкими, как и иммунитет населения.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. Первые заболевшие были зарегистрированы в городе Ухань (провинция Хубэй). Население мегаполиса — около 12 млн человек. По предварительным данным, источником COVID-19 стал рыбный рынок.