Дерипаска объяснил, что нужно делать с ядерным оружием Дерипаска призвал ликвидировать и запретить ядерное оружие

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Дерипаска

Ядерное оружие должно быть уничтожено раз и навсегда, заявил российский миллиардер Олег Дерипаска в своем Telegram-канале. По его словам, одно лишь наличие атомных бомб ставит под угрозу существование мира.

Вчера как всегда незамеченным прошёл Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия. Оно как огромный дамоклов меч нависает над нашей цивилизацией, угрожая в течение всего нескольких часов расправиться с ней раз и навсегда. <...> Ядерное оружие должно быть ликвидировано и окончательно запрещено, — написал Дерипаска.

Также он напомнил, что сам создатель водородной бомбы, академик Андрей Сахаров, последовательно пытался добиться уничтожения ядерного оружия.

Накануне праздновалась 77-я годовщина атомной бомбардировки Хиросимы. Вооружённые силы США совершили ядерную атаку на Хиросиму 6 августа 1945 года, а 9 августа атомная плутониевая бомба была сброшена на город Нагасаки. В результате двух взрывов мгновенно погибли порядка 80 тысяч человек. К концу 1945 года число жертв, включая умерших от онкологических заболеваний и лучевой болезни, составило от 90 до 166 тысяч в Хиросиме и от 60 до 80 тысяч в Нагасаки.

Жительница Японии Тошико Танака, пережившая ядерную атаку на Хиросиму, также призвала мировое сообщество не допустить повторения трагедии. По ее словам, она до сих пор помнит вкус пыли и боль от ожогов, которые получила 77 лет назад.