Дерипаска не видит предпосылок для смены власти Дерипаска не увидел предпосылок для смены власти в РФ из-за «ретировавшейся оппозиции»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Дерипаска

Миллиардер Олег Дерипаска не увидел потенциала для смены власти в России и усомнился, что «Фридман, Авен и Ходорковский возьмут оружие и на танках прорвутся в Брянск», сообщает РБК. Он подчеркнул, что это «ни в коем случае не упрек» — просто экономических предпосылок смены режима, по его мнению, на сегодняшний день не существует.

Оппозиция предпочла красивые виды европейские, все остальное, и ретировалась из жизни страны. <...> Ждать, что Михаил Маратович Фридман, или [Петр] Авен, или [Михаил] Ходорковский возьмут оружие и на танках прорвутся в Брянск — [это] вряд ли [произойдет], — сказал бизнесмен.

Ранее Дерипаска рассказал об опасности, которую несет ядерная война, и напомнил о словах академика Андрея Сахарова, назвавшего такую войну коллективным самоубийством.

Дерипаска ранее предложил свой план по выходу России из кризиса, вызванного санкциями Запада. Дерипаска тогда предложил «начать поднимать Сибирь и Дальний Восток», добиться свободы для предпринимателей и «начать всё заново».