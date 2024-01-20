Дерипаска назвал неочевидный способ борьбы с изменением климата Дерипаска призвал развивать ядерную энергетику для борьбы с изменением климата

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Российский миллиардер Олег Дерипаска написал в своем Telegram-канале, что для технологического прогресса нужно инвестировать средства в ядерную энергетику. По его словам, это признают уже и лидеры в области искусственного интеллекта, в том числе генеральный директор компании OpenAI Сэм Альтман.

Миру нужны новые большие и малые ядерные реакторы, развитие новых технологий, замыкание ядерного цикла, новые сетевые решения и высококвалифицированные кадры. Без значительных вложений в ядерную энергетику (хотя бы на уровне инвестиций в другие зеленые технологии) не получится добиться реальных результатов не только в борьбе с изменением климата, но и в сфере технологического прогресса, — написал Дерипаска.

Предприниматель выразил сожаление в связи с тем, что все дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе, посвященные переходу к зеленой энергетике, по его словам, сводились лишь к «красивым лозунгам». Дерипаска констатировал, что все научные достижения за последние 80 лет «попросту игнорируются», а в возобновляемые источники энергетики инвестируется «в 10 раз больше», чем в ядерную энергетику.

Ранее журналисты Financial Times усомнились, что доля возобновляемых источников энергии в 2024 году превысит долю угля в мировом производстве. По оценке FT, это вряд ли произойдет и в последующие годы.