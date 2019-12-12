https://static.news.ru/photo/9586298c-1d07-11ea-a0b6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель редактора отдела спецкорров и обозревателей газеты «Вечерняя Москва» Михаил Виноградов, скончавшийся в приёмном покое больницы, незадолго до смерти жаловался в соцсетях на то, что фельдшеры не оказали ему должным образом медпомощь и не остановили кровотечение. В связи с этим столичный департамент здравоохранения проводит служебную проверку.

По данным ведомства, Виноградов за несколько дней до вызова скорой был оперирован по поводу воспаления мягких тканей на месте самостоятельно выполнявшихся множественных инъекций неизвестных веществ.

9 декабря в 23:30 на диспетчерский пульт скорой медицинской помощи поступил вызов, бригада прибыла на место в течение 12 минут. На месте фельдшерами был проведён осмотр, кровотечения на момент прибытия бригады не было, что зафиксировано в медицинской документации, подчеркнули в пресс-службе.

Врачом были даны стандартные рекомендации, которые не могли негативно повлиять на состояние журналиста. 11 декабря его доставили в больницу. У больного было нагноение в области послеоперационной раны, однако кровотечения на момент транспортировки в больницу не было, сообщает ТАСС.

По предварительной версии, причиной смерти Виноградова стал внезапный разрыв бедренной артерии, писал NEWS.ru.