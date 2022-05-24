Депздрав Москвы рассказал о ситуации с поставками детского питания

Линии по производству детского питания / Фото Максим Мишин, пресс-служба мэра и правительства столицы/АГН «Москва»

Выдача детского питания в Москве продолжается, как и раньше, в полном объёме, поставки осуществляются ежедневно, рассказали NEWS.ru в пресс-службе столичного департамента здравоохранения. По данным ведомства, гарантом обеспечения жителей мегаполиса льготным продуктом стал офсетный контракт на 10 лет. Документ подразумевает производство 38 позиций для молочно-раздаточных пунктов, включая молоко, соки, пюре, каши, творог, кефир и сухие смеси, подчеркнули представители властей.

Помимо этого, офсетный контракт обеспечивает создание импортозамещающих производств. Так, сейчас в Москве работают два предприятия компании «Вимм-Билль-Данн»: Лианозовский и Царицынский молочные комбинаты. На данный момент в Москве около 325 тысяч человек получают продукты в молочно-раздаточных пунктах, что является одной из мер социальной поддержки столичных семей, — добавили в депздраве.

Накануне мэр Нью-Йорка Эрик Адамс ввёл своим указом чрезвычайное положение в городе из-за нехватки детских смесей, информация об этом появилась на сайте мэрии. Причиной острого дефицита, который оценивается в 40–50% от потребностей рынка страны, стало временное закрытие линии производства компании Abbott.

Дефицит детских смесей возник в результате того, что регулирующие органы закрыли производственную линию компании Abbott, ее заподозрили в заражении болезнетворными бактериями. По словам экономического советника Белого дома Брайан Диз, возобновить производство Abbott сможет примерно через месяц. Он отметил, что рынок детского питания в стране контролируется на 90% тремя компаниями, и пообещал заняться его демонополизацией.