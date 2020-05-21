Депздрав Москвы опроверг слухи об изоляции людей с иммунитетом к COVID

https://static.news.ru/photo/22e5a784-9b58-11ea-96c4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Появившаяся СМИ информация о том, что власти Москвы планируют изолировать жителей столицы с антителами к COVID-19 не соответствует действительности. Об этом заявили в московском Департаменте здравоохранения.

Пациентам, у которых выявлены иммуноглобулины G, говорящие об иммунитете к вирусу, никакие постановления или предписания о самоизоляции не выдаются, — отмечается в сообщении на сайте ведомства.

В департаменте пояснили, что наличие в организме антител к коронавирусу означает, что человек был инфицирован и мог перенести болезнь в скрытой форме. Существует риск, что вирус ещё какое-то время присутствует в организме, и пациент может представлять опасность для окружающих. В связи с этим таким людям рекомендуется временно свести к минимуму все контакты.

Это профилактическая мера, и решение о необходимости самоизоляции принимает сам человек, — подчеркнули в департаменте.

Как ранее писал NEWS.ru, предложение об изоляции носителей антител якобы исходило от клинического комитета по борьбе с коронавирусом при депздраве столицы. При этом мнения экспертов по этому поводу разделились. Одни сочли меру избыточной, другие — уместной, поскольку полных данных о заразности коронавирусом пока нет.