https://static.news.ru/photo/81929f58-643a-11ea-86e6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Петербургские депутаты подготовили поправки в Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха». В документе предлагается ввести новый термин «уровень запаха».

По словам депутата Заксобрания Надежды Тихоновой, оценивать качество воздуха только по химическим показателям недостаточно. Часто показатели соответствуют нормам, но запах стоит такой, «что форточку не открыть».

По ароматам нормативов нет, так что остаётся только терпеть. Если же петербургский законопроект примут, нормативы появятся. Это даст возможность штрафовать предприятия, отравляющие воздух миазмами, и даже заставлять их компенсировать вред людям, вынужденным всё это нюхать, — сказала она.

Как пишет «Парламентская газета», эту идею уже принципиально поддержали в Совете законодателей и Минприроды. Постановление о внесении поправок в Госдуму городской парламент рассмотрит 12 марта.

Ранее NEWS.ru писал, что Минтранс предлагает высаживать дурно пахнущих и поющих людей из поездов.