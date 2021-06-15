Депутаты захотели удалять ссылки на пиратские сайты из поиска без суда

Депутаты внесли в Государственную думу законопроект, которые предполагает появление возможности удаления ссылок на сайты с пиратским контентом без судебного решения. Соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.
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Оператор поисковой системы прекращает выдачу в результатах поиска указателей страниц, содержащихся в такой информационной системе, не позднее шести часов с момента включения в нее сведений об указателях страниц, — отмечается в пояснительной записке.
Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы в очередной раз оштрафовал Telegram и Facebook. В отношении мессенджера было рассмотрено четыре дела, и сумма взысканий по ним составила 10 млн рублей. Соцсеть наказали на 17 млн.