Депутаты захотели удалять ссылки на пиратские сайты из поиска без суда

https://static.news.ru/photo/b8300b08-ce02-11eb-a5f7-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутаты внесли в Государственную думу законопроект, которые предполагает появление возможности удаления ссылок на сайты с пиратским контентом без судебного решения. Соответствующий документ опубликован в системе обеспечения законодательной деятельности.

Инициативу предложил первый заместитель председателя комитета нижней палаты парламента по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский. Согласно тексту документа, предлагается дать возможность правообладателям создавать собственные информационные системы с перечнем страниц, контент на которых нарушает авторские права. Роскомнадзор будет вести реестр этих систем.

Оператор поисковой системы прекращает выдачу в результатах поиска указателей страниц, содержащихся в такой информационной системе, не позднее шести часов с момента включения в нее сведений об указателях страниц, — отмечается в пояснительной записке.

Ранее сообщалось, что Таганский суд Москвы в очередной раз оштрафовал Telegram и Facebook. В отношении мессенджера было рассмотрено четыре дела, и сумма взысканий по ним составила 10 млн рублей. Соцсеть наказали на 17 млн.