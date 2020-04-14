Депутаты «Справедливой России» отдадут зарплату за апрель медикам

https://static.news.ru/photo/4881218e-ff5a-11e9-9f6d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Депутаты от фракции «Справедливая Россия» перечислят свои апрельские зарплаты медикам, которые борются с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщил лидер СР Сергей Миронов.

По его словам, «Справедливая Россия» единогласно поддержала это решение.

Зарплата за апрель депутатов от «Справедливой России» будет направлена на помощь медикам, — заявил Миронов, сообщает РИА Новости.

NEWS.ru писал, что столичные власти сделали бесплатной парковку для врачей коронавирусных стационаров. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что списки врачей уже переданы в департамент транспорта.

В настоящий момент в России зарегистрировано 21 102 случая коронавирусной инфекции (+2774 за последние сутки), 1470 человек выздоровели, умерли 148. В Москве — 13 002 заболевших, 1016 выздоровели, 95 умерли.