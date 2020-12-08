Депутаты сняли с рассмотрения закон о порядке дистанционного обучения

https://static.news.ru/photo/9d88c12a-3a03-11eb-a88c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Депутаты Государственной думы в среду, 9 декабря, сняли с рассмотрения законопроект об определении порядка дистанционного обучения. Ранее указанная правовая норма была предложена группой российских сенаторов.

Снять проект закона с рассмотрения предложили парламентарии от КПРФ Вера Ганзя и Валерий Рашкин. Депутаты подчеркнули, что правовая норма не прошла должного обсуждения.

Спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин заявил, что в ГД поступает огромное количество посланий с просьбами обсудить этот законопроект дополнительно и не рассматривать его в спешном порядке.

Вносится предложение снять вопрос с повестки сегодняшнего заседания для дополнительного рассмотрения в рамках комитета, проведения консультаций и диалога со всеми фракциями, — цитирует Володина ТАСС.

В итоге решение было принято единогласно. За снятие закона с рассмотрения проголосовали 394 парламентария.

Как передавал NEWS.ru, Государственная дума рассмотрит законопроект, согласно которому запрещается выдавать третьим лицам информацию о прокурорах, дознавателях, военных и не только. Авторами инициативы стали парламентарии Василий Пискарёв, Дмитрий Савельев и Дмитрий Вяткин.

В правовой норме отмечается, что разглашение информации о должностных лицах и их частной жизни может мешать осуществлению их профессиональной деятельности. Обнародование соответствующих сведений, согласно законопроекту, будет запрещено даже в случае, если нет никакой угрозы безопасности фигурантов той или иной истории.